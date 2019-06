Maturità, da Venditti Notte prima esami

(ANSA) - ROMA, 18 GIU -"Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra.. e un pianoforte sulla spalla". Così inizia "Notte Prima degli Esami" di Antonello Venditti, il brano che, da generazioni, è la colonna sonora per eccellenza degli esami di maturità. Come ogni anno, la notte che anticipa la prima prova è una "notte di lacrime e preghiere" per migliaia di studenti, che, tra ansia e adrenalina, si preparano ad affrontare un nuovo capitolo della loro vita. E questa sera, per l'occasione, allo scoccare della mezzanotte Antonello Venditti farà il suo augurio ai maturandi 2019 con una diretta sul suo profilo Facebook (https://www.facebook.com/AntonelloVendittiUfficiale/).