Draghi,Qe ha ancora spazio considerevole

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Il programma di acquisto di asset (il quantitative easing, ndr) ha ancora uno spazio considerevole". Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi al simposio delle banche centrali a Sintra in Portogallo."In assenza di un miglioramento, al punto che sia minacciato il ritorno di un'inflazione sostenibile ai livelli desiderati, sarà necessario un ulteriore stimolo"Ulteriori tagli dei tassi e misure per mitigare qualsiasi effetto collaterale continuano a far parte degli strumenti a nostra disposizione".