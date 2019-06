Camilleri: bollettino, non è cosciente

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Le condizioni sono stazionarie ma permangono critiche. La prognosi è riservata, il paziente non è cosciente". Lo ha detto Roberto Ricci, direttore del Dea dell'ospedale Santo Spirito, leggendo il bollettino medico sulle condizioni di Andrea Camilleri ricoverato ieri. "Il paziente è in assistenza con supporto respiratorio meccanico e farmacologico e sedazione farmacologica - ha aggiunto il medico - Ovviamente non è cosciente. Sono in corso ulteriori accertamenti diagnostico-strumentali per guidare le scelte terapeutiche. I tempi di assistenza rianimatoria possono essere prolungati in questo tipo di patologia e il decorso clinico è condizionato dai parametri clinici e strumentali in continua rilevazione". La prognosi rimane riservata. Il prossimo bollettino medico della Asl Roma 1 è previsto per le ore 17.

In merito alle cause che hanno determinato il ricovero dello scrittore, Ricci ha spiegato che Camilleri "ha avuto un brusco abbassamento pressorio che ha portato poi ad un arresto cardiocircolatorio".