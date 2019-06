Uccise suocero abusava figlia,a processo

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - E' stato mandato a processo con rito immediato, davanti alla Corte d'Assise di Milano, il 35enne che nel febbraio scorso a Rozzano, nel Milanese, ha sparato e ucciso il suocero che era indagato per aver abusato della nipotina.

Lo ha deciso il gip Teresa De Pascale che, accogliendo la richiesta del pm Monia Di Marco e dell'aggiunto Letizia Mannella, ha rinviato a giudizio anche il complice dell'omicida.

I due sono finiti in cella per omicidio premeditato aggravato.

Il genero dell'anziano aveva detto: "Ho avuto un black out".