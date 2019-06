Salvini, Italia primo interlocutore Usa

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un punto stampa a Washington.

"L'Italia è il più grande Paese europeo con cui gli Stati Uniti possono e vogliono dialogare: sono qui per aprire un canale che può essere enorme, e di grandissimo interesse per entrambi".