Netanyahu, imporre sanzioni all'Iran

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 GIU - La comunità internazionale "deve immediatamente imporre le sanzioni che erano state concordate in precedenza" se l'Iran "dovesse concretizzare le sue attuali minacce e violare l'accordo sul nucleare". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu all'annuncio di Teheran che entro 10 giorni supererà il limite del suo arricchimento dell'uranio previsto dall'Accordo. "In ogni caso Israele - ha aggiunto - non permetterà a Teheran di ottenere armi nucleari".