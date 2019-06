Mattarella,triste per carabiniere ucciso

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso dell'Appuntato scelto Emanuele Anzini, investito da un'autovettura in provincia di Bergamo mentre era impegnato in attività di servizio. Nella circostanza desidero esprimere a lei, signor Comandante Generale, e all'Arma dei Carabinieri la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Giovanni Nistri.