Iran: nuove foto Pentagono su petroliere

(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - Il Pentagono pubblica nuove foto dell'attacco alle petroliere nel Golfo dell'Oman. Le nuove foto sono una prova che l'Iran è dietro l'attacco, dice il Pentagono.

Intanto un alto funzionario iraniano, parlando con la Cnn, ha affermato Iran e Usa si stanno avviando verso uno scontro. "Ci si sta avviando verso uno scontro e questa è una cosa seria per tutta la regione. Mi auguro che a Washington si proceda con cautela e non si sottovaluti la determinazione dell'Iran", ha detto l'ambasciatore iraniano in Gran Bretagna, Hamid Baeidinejad, negando che ci sia l'Iran dietro all'attacco delle petroliere nel Golfo dell'Oman.