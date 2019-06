E' morta a 95 anni Gloria Vanderbilt

(ANSA) - NEW YORK, 17 GIU - Addio a Gloria Vanderbilt.

L'artista, autrice e attrice americana è morta all'età di 95 anni. Vanderbilt era anche la madre di Anderson Cooper, uno dei mezzobusti più noti della tv americana nonché tra gli anchor di punta della Cnn. I due sono anche apparsi assieme nello show della Cnn 'Anderson Live' e nel documentario di Hbo 'Nothing Left Unsaid: Gloria Vanderbilt and Anderson Cooper'.

Era una donna dalle mille sfaccettature al punto che la rivista Life nel 1968 la definì la versione al femminile dell'uomo rinascimentale. Negli anni '30, a soli sei anni, dopo la morte del padre, fu protagonista di una battaglia legale tra la madre Gloria Morgan Vanderbilt e la zia paterna Gertrude Vanderbilt Whitney. Ognuna delle due donne voleva avere la custodia della bambina e quindi il controllo del patrimonio del padre. Da adulta, invece, divenne famosa per la sua linea di moda e profumi.