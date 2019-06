Vandali su treno turisti, si ferma

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 16 GIU - Vandali in azione sul treno della Circumvesuviana, convoglio costretto a fermarsi con gravi disagi per centinaia di pendolari. Il fatto è accaduto questa mattina, attorno alle 12, su un treno partito da Napoli e diretto a Sorrento con a bordo tanti turisti e pendolari del mare.

Secondo quanto si apprende, il treno diretto nelle località di mare, è stato costretto a fermare la propria corso alla stazione di Pompei-Villa dei Misteri in quanto sconosciuti hanno divelto i bordi 'sensibili' delle porte, costringendo il capotreno ad arrestare la corsa in attesa che sul posto giungesse un altro treno per portare i pendolari fino a Sorrento. Un'azione probabilmente frutto anche del sovraffollamento della banchina con centinaia e centinaia di persone in attesa.