Truffarono anche Clooney, presa coppia

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Sono stari arrestati a Pattaya (Thailandia), dagli agenti dell'Interpol di Roma e di una squadra speciale della Crime Suppression Division della Royal Thai, Francesco Galdelli e Vanja Goffi, ricercati per reati contro il patrimonio, e ribattezzati "Italian Bonnie & Clyde". Questo perché la coppia ha messo a segno ingenti truffe in Italia, la più eclatante quella a danno della star di Hollywood George Clooney: avevano creato una linea di abbigliamento a nome dell'attore, che non ne sapeva nulla, ed erano per questo stati processati a Milano.