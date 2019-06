Pastore colleziona 6mila campanacci

(ANSA) - NUORO, 16 GIU - Colleziona campane in bronzo per il bestiame da quando era bambino. Ora che ha compiuto 47 anni il cortile della sua casa di Orgosolo (Nuoro) ospita una collezione di oltre 6mila pezzi: un luogo che è diventato quasi un museo.

Aspira così al Guinness dei primati Salvatore Devias, allevatore che ora sconta una pena in carcere. Una passione che ha raccontato su Facebook, nella Pagina del Giardiniere, un amico di Devias, Nicola Dettori, 58 anni, anche lui orgolese, accendendo così i riflettori su questa immensa collezione, ospitata sotto una tettoia appositamente costruita.

"Chi si trova davanti a questa collezione rimane a bocca aperta per la visione di uno spettacolo meraviglioso - ha spiegato all'ANSA Dettori - Le campane sono tutte appese a dei tubi innocenti in base alla grandezza o in base all'utilizzo. Si tratta di una raccolta straordinaria che va esposta e fatta visitare". L'idea suggerita alla moglie del proprietario, Pasqualina Battaccone è quella di trasformare la collezione in una mostra.