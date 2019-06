Di Biagio, la Spagna la conosciamo,

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GIU - "La forza della Spagna la conosciamo tutti quanti, il suo stile non cambia, il loro modo di palleggiare e di tentare fare la partita non cambia. Non so se più forte o più debole di due anni fa. So che di là c'è grandissima squadra, ma sono concentrato su di noi". Il tecnico dell'Italia under 21 Luigi Di Biagio spiega così quale deve essere l'atteggiamento dei suoi, al debutto dell'Europeo contro la nazionale che lo sconfisse in semifinale nel 2017. "La tensione? E' quella giusta, piacevole, quella che ti permette di rimanere concentrato. Domani sera ci sarà un pubblico incredibile e sarà una grandissima emozione quando 30mila persone intoneranno l'inno. La provavo ogni volta, la provo ancora. Quando è così, la partita è semplice da preparare", ha aggiunto nella conferenza stampa della vigilia.