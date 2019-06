Armani veste Italia alle Olimpiadi

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Giorgio Armani vestirà la squadra italiana ai giochi olimpici e paralimpici di Tokyo 2020. La collaborazione dello stilista con il Coni e con il Cip, il Comitato paralimpico italiano, è stata annunciata in occasione della presentazione della collezione Emporio Armani uomo per la prossima primavera estate. In passerella anche 20 atleti olimpici e 9 paralimpici delle diverse discipline con i capi firmati EA7 Emporio Armani creati appositamente per il podio. "Sono felice di questa collaborazione che rinnova il sodalizio nato nel 2012 - ha detto Giorgio Armani - trovo sempre stimolante cercare nuove soluzioni per le uniformi degli atleti che devono fondere l'eleganza dello stile alla praticità d'uso.

Per l'Italia team a Tokyo ho creato dettagli visivi che sono un omaggio al Giappone, un paese che ammiro da sempre e che mi ha accolto di recente con grande calore". Ospite della sfilata, in prima fila, il presidente del Coni Giovanni Malagò.