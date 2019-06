Venezia, Almodovar Leone alla carriera

(ANSA) - VENEZIA, 14 GIU - E' stato attribuito a Pedro Almodóvar il Leone d'oro alla carriera per un regista della 76.

Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (28 agosto-7 settembre). "Sono molto emozionato e onorato per il regalo di questo Leone d'oro - ha detto Almodovar -. Ho bellissimi ricordi della Mostra di Venezia. Questo Leone diventerà la mia mascotte, insieme ai due gatti con cui vivo.

Grazie dal profondo del cuore per questo premio".