Hit parade,estate di Jova al primo posto

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Con Jovanotti è subito estate. L'ep uscito a sorpresa, Jova Beach Party, in vista dei concerti in spiaggia al via dal 6 luglio, conquista la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Continuano a mantenere le alte vette della top ten i due cantanti usciti dalla finale di Amici: il tenore Alberto Urso con Solo, che perde il primo posto dopo 2 settimane ed è secondo davanti a Giordana Angi e il suo Casa. Fuori dal podio scivola Ultimo con Colpa delle favole, decimo con Peter Pan. Il disco postumo di Avicii, morto nel 2018, entra al quinto posto. Tim, al momento della morte del dj e produttore svedese, era all'80%: i suoi collaboratori lo hanno ultimato. Sesta la giovane rivelazione americana Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go?. Subito dietro Salmo con Playlist, poi il cantante napoletano incappucciato la cui identità è sconosciuta, Liberato con l'album omonimo, davanti ad Aletheia del rapper Izi.