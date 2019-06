Finlombarda, 48 a processo da 8 ottobre

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Si aprirà il prossimo 8 ottobre a Milano il processo con 48 imputati, tra persone fisiche e giuridiche, per le vicenda che riguarda in particolare gli ex vertici di Finlombarda, la società finanziaria "in house" di Regione Lombardia e con al centro un presunto sistema di corruzione che avrebbe riguardato le iniziative 'Credito Adesso' e 'Made in Lombardy' e il progetto 'Minibond', ossia tre strumenti di credito a medie e piccole imprese.

Oggi infatti il gup Sofia Fioretta ha disposto il giudizio, tra gli altri, per Marco Flavio Cirillo, ex consigliere di amministrazione di Finlombarda e ex sottosegretario al Ministero dell'Ambiente nel governo Letta e Mario Cesaroni, ex presidente di Confapi Milano. Il giudice ha poi prosciolto 11 tra persone fisiche e giuridiche e accolto il patteggiamento di Gfinance, con sede a Brescia, a 20 mila euro di sanzione pecuniaria. Tempo fa una decina di posizioni erano uscite per via della prescrizione di alcuni reati commessi nel 2013.