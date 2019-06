Domino, la Cia e l'Isis secondo De Palma

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GIU - "Siamo americani, leggiamo le vostre email". Si chiude con questa cinica battuta dell'agente Cia (Guy Pearce) a uno sbigottito agente speciale, ma solo danese, Nikolaj Coster-Waldau 'Domino', l'ultimo film di Brian De Palma in uscita l'11 luglio con Eagle. Un thriller, in salsa terroristica, con alcune zampate in puro stile De Palma e momenti più deboli. Questa la storia del film, che ha aperto la seconda edizione di Filming Italy Sardegna. Christian (Nicolaj Coster-Waldau) e Alex (Carice van Houten), sono due poliziotti dell'unità crimini speciali di Copenaghen. Dopo l'omicidio del collega Lars (Sren Malling), durante un'azione di polizia consumata tra i tetti della città e degna del miglior Hitchcock, i due si lanciano in una disperata caccia all'uomo per trovare il colpevole, un affiliato a una cellula danese dell'Isis. Un infinito inseguimento, dalla capitale scandinava a Bruxelles ad Almeria, per scoprire, solo alla fine, di stare dentro a un intrigo internazionale molto più grande di loro.