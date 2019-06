Bertolini esulta "A ottavi, tanta roba"

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Era una partita fondamentale per noi che ci assicurava il passaggio agli ottavi. E' un grande traguardo e per questo all'inizio eravamo un po' bloccate. E' stata una partita che si è sentita a livello a livello emotivo, ecco perchè le ragazze all'inizio hanno fatto un po' di fatica.

Pero' sono state brave e sono felice. Essere agli ottavi per noi dell'Italia è tanta roba". Così la ct dell'Italia, Milena Bertolini, commenta a Sky la vittoria sulla Giamaica e il passaggio agli ottavi nel Mondiale di calcio.