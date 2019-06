Hong Kong, 'dibattito non in agenda'

(ANSA) - PECHINO, 13 GIU - L'assemblea legislativa di Hong Kong non ha ancora "definito il programma del dibattito" relativo alla legge sulle estradizioni in Cina: lo ha precisato un funzionario del parlamento dell'ex colonia britannica ribaltando l'annuncio dei media locali che, citando alcuni deputati, avevano annunciato l'avvio dell'esame del provvedimento, dopo il rinvio di ieri a causa delle proteste di massa, per oggi alle 11:00 ora locale. L'impressione è che il dibattito stenti a partire anche per la crescente pressione internazionale a favore dell'abbandono del progetto.