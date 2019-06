Borsa: Tokyo apre in lieve calo (-0,27%)

(ANSA) - TOKYO, 13 GIU - La Borsa di Tokyo apre gli scambi in leggero ribasso, seguendo il ritracciamento degli indici azionari Usa, con gli investitori in Asia che guardano all'instabilità politica a Hong Kong, dove proseguono le proteste contro la legge sull'estradizione in Cina. L'indice di riferimento ieri ha perso quasi il 2%. Il Nikkei segna una variazione negativa dello 0,27% a quota 21.073,701, cedendo 56 punti. Sul mercato valutario lo yen si stabilizza a 108,50 sul dollaro, e a 122,50 sull'euro.