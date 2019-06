Ai Fori nasce il percorso unificato

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Dal Foro Romano al Palatino ai Fori Imperiali, passeggiando finalmente in libertà, senza più nessun inutile cancello a dividere il passato glorioso di Roma. In un paio d'ore, seguendo un unico itinerario denominato "Alla scoperta dei Fori", a partire dal 29 giugno sarà infatti possibile attraversare 3000 anni di storia visitando il cuore più antico della Capitale grazie al protocollo di intesa siglato dal Parco Archeologico del Colosseo e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali. Un percorso inedito, atteso da tanti decenni, che mette in sinergia il lavoro di competenza comunale con quello di competenza statale: sulla scia dell'iniziativa il ministro Alberto Bonisoli ha preannunciato, parlando accanto alla sindaca Virginia Raggi, l'intenzione di creare "al centro di Roma un grande Central Park Archeologico".

La nuova passeggiata, in sperimentazione fino al 31 dicembre, sarà disponibile acquistando un biglietto unico da 16 euro.