Conte: vogliamo portafogli economico Ue

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Per i 'top jobs' delle istituzioni europee "noi rivendichiamo una posizione di primo piano, un portafogli economico. Non chiederò per ragioni di eleganza gli Affari economici, in un momento di confronto sulla procedura d'infrazione, ma un altro portafogli economico consistente lo rivendichiamo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite del Forum.