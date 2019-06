Conte: ottimista su manovra, c'è dialogo

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Il primo incontro di lunedì sera è servito a guardarci negli occhi, era tempo che non lo facevamo.

C'è stato un clima di ritrovata fiducia, sereno, di dialogo e oggi ci siamo ritrovati per una riunione economica, chiesta da me, per iniziare a impostare la manovra economica. E anche da questa mattina ne traggo un'impressione molto positiva, sono ottimista". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite del Forum ANSA.