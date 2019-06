Brexit: Johnson,no deal è ultima risorsa

(ANSA) - LONDRA, 12 GIU - "Il mio obiettivo non è un no-deal", ma il no deal deve restare sul tavolo come "ultima risorsa". Così Boris Johnson rispondendo ai media nel suo primo evento pubblico della corsa per il dopo Theresa May. "E' uno strumento vitale dei negoziati" per cercare "un accordo molto migliore di quello attuale", dice Johnson, insistendo che "il modo migliore d'evitare (un divorzio senz'accordo è prepararsi" e che comunque un ulteriore rinvio dell'uscita dall'Ue "significa sconfitta, significa Jeremy Corbyn" al governo.