Ue: Salvini, obiettivo è ridurre tasse

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Il governo punta ad "evitare la procedura di infrazione ma ovviamente tenendo ben saldo l'obiettivo di ridurre le tasse e non alzarle. Se qualcuno ci chiede di tornare alla legge Fornero, di alzare l'iva e le tasse arriverebbe un convinto no". Così il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista al Giornale Radio Rai su Radio 1. Salvini è convinto di riuscire ad abbassare le tasse e di riuscire a fare sull'economia "come fatto sull'immigrazione".

"Abbassare le tasse alle imprese e alle famiglie è l'unico modo per tornare a far sorridere e correre l'Italia", ha concluso.