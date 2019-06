Rohani,intesa su nucleare si può salvare

(ANSA) - TEHERAN, 10 GIU - "Siamo convinti che ci sia ancora una possibilità di salvare l'accordo sul nucleare, e la Ue può svolgere un ruolo positivo in questo senso". Lo ha detto questa sera il presidente iraniano Hassan Rohani, ricevendo a Tehera il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas.

Rohani ha anche invitato i Paesi europei a resistere al "terrorismo economico degli Usa", come ha definito le pesantissime sanzioni imposte alla Repubblica islamica e le pressioni esercitate sugli altri Paesi perché non acquistino petrolio da Teheran. "Come possiamo instaurare la sicurezza nella regione quando gli Usa si ritirano dall'accordo e gli altri firmatari non rispettano i loro impegni?", ha chiesto il presidente iraniano, riferendosi in particolare a Gran Bretagna, Germania e Francia.