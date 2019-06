Notre-Dame, la prima messa dopo l'incendio sarà celebrata con i caschi

Il rettore della cattedrale di Notre-Dame, monsignor Patrick Chauvet, ha annunciato che la prima messa dopo l'incendio di due mesi fa sarà celebrata sabato o domenica prossimi. Per i partecipanti, soltanto alcuni religiosi, sarà obbligatorio indossare un casco da cantiere. Il rettore ha annunciato che la messa sarà celebrata davanti a poche persone, in una cappella in fondo alla cattedrale, risparmiata dalle fiamme, dove si conserva quella che i fedeli venerano come la corona di Cristo. I partecipanti, sei o sette sacerdoti oltre all'arcivescovo e qualche altro religioso, dovranno indossare il casco da cantiere che usano tutti gli operai che partecipano ai lavori di risanamento. La messa potrebbe essere preceduta dalla celebrazione dei Vespri sul piazzale antistante la cattedrale.