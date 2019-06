In 10 nella corsa Tory per il dopo May

(ANSA) - LONDRA, 10 GIU - Sono 10 i candidati ammessi dal Comitato 1922 alla corsa per la successione a Theresa May alla leadership del Partito Conservatore britannico e, a seguire, di premier del Regno Unito. In gara ufficialmente il favorito Boris Johnson, Michael Gove, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Andrea Leadsom, Dominic Raab, Matt Hancock, Rory Stewart, Esther McVey e Mark Harper. Resta fuori invece Sam Gimah, unico sostenitore di un secondo referendum sulla Brexit, non in grado di raccogliere il sostegno minimo di 8 colleghi deputati per entrare in lizza.