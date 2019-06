Il Salvator Mundi forse su un mega-yacht

(ANSA) - NEW YORK, 10 GIU - Il quadro più costoso della storia, di cui si erano misteriosamente perse le tracce dopo una clamorosa vendita all'asta da Christie's nel 2017 a New York, sarebbe finito su un mega-yacht. Secondo il sito ArtNet.com, che cita due fonti non identificate "coinvolte nella transazione", il "Salvator Mundi" attributo con molti dubbi a Leonardo, sarebbe approdato sul panfilo "Serene" di proprietà del principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman.

Un altro principe saudita avrebbe acquistato il quadro per conto di Salman per 450 milioni di dollari.