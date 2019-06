The Floating Piers di Christo al cinema

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - La sfida, camminare sull'acqua. Il sogno, trasformare il Lago d'Iseo in un'opera d'arte contemporanea. Con quelle passerelle galleggianti color arancio, nel 2016 è stato l'evento espositivo più visto in Italia: un milione e mezzo di visitatori in due settimane, incoronato anche come la più bella opera di Land Art dell'anno. Oggi la storia di The Floating Piers, la spettacolare installazione dell'artista Christo arriva al cinema, dal 16 al 19/6, con Christo - Walking On Water, documentario di Andrey Paoinov, in sala per I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Un'avventura che parte molto prima del 2016, come racconta il film, già passato al Festival di Locarno e il 16/6 al Biografilm Festival - International Celebration of Lives di Bologna.''La mia idea - dice il regista - è che per Christo l'arte è un processo, non un risultato finale. The Floating Piers è la ciliegina sulla torta, ma la vera eccitazione viene dall'immaginare le possibilità, superare la burocrazia, domare le forze della natura''.