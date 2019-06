Gay Pride, panico e feriti a Washington

(ANSA) - WASHINGTON, 8 GIU - Momenti di panico e feriti a Washington durante l'affollatissima parata del Gay Pride, quando una parte della folla ha cominciato a correre per fuggire da quelli che a molti erano sembrati dei colpi d'arma da fuoco.

Le autorità cittadine e la polizia hanno poi confermato come non ci siano stati spari. Tra le persone che si sono trovate nella mischia non ci sarebbero feriti gravi, ma solo alcune decine di persone che hanno riportato contusioni.