Box office Usa, Pets 2 in vetta

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Pets 2 conquista la vetta del box office Usa, incassando nel week end di esordio 48 milioni di dollari (comunque in netto calo rispetto al primo capitolo, che superò i 100 milioni). A deludere è soprattutto il nuovo episodio della saga dedicata agli X-Men: Dark Phoenix non va oltre i 33 milioni di dollari al debutto, molto al di sotto dei precedenti episodi. All'ultimo gradino del podio Aladdin, che alla terza settimana di programmazione fa suoi altri 24,5 milioni per un totale di 232 milioni.