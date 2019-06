Trooping the Colour festeggia Elisabetta

(ANSA-AP) - LONDRA, 8 GIU - Circa 1.400 soldati della Guardia reale a cavallo e a piedi in alta uniforme cerimoniale rossa con i loro colbacchi neri, con il favore di una luminosa giornata di sole, hanno preso parte all'annuale parate Trooping the Colour, che celebra il compleanno ufficiale dei sovrani britannici. Il pubblico ha assistito alla parata, da Buckingham Palace, Lungo The Mall e la Horse Guards Parade e ritorno, dal circostante St.

James's Park, con due ali di folla. Il momento culminante è stato il sorvolo della squadra aerea acrobatica dei Red Arrows in formazione.

A presenziare fra i reali, prima sfilando in carrozze, poi dal balcone di Buckingham Palace, oltre alla regina, il principe Carlo, il principe William e la consorte Kate, in abito e cappello giallo limone, e i duchi del Sussex. Harry e Meghan, con quest'ultima che ha fatto la sua prima comparsa in pubblico dalla nascita del piccolo Archie in abito blu a maniche corte e cappellino con piuma coordinato. E senza il piccolo.