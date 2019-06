Roma Pride, Bella Ciao e slogan antilega

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "L'attacco alle famiglie arcobaleno è stato fin da subito, con il ministro Fontana, con il decreto sul ripristino di 'mamma e papà' sui documenti... Sicuramente c'è la volontà di cancellarci". Così al Roma Pride il presidente delle Famiglie arcobaleno Gianfranco Goretti. "Noi non chiediamo diritti ma doveri - ha aggiunto - i nostri bambini non hanno riconoscimento, noi invece vogliamo essere inchiodati alle nostre responsabilità genitoriali". In testa al corteo, a cui partecipano secondo i promotori 700mila persone, si canta "Bella ciao", e diversi sono i cartelli e gli slogan contro Salvini e la Lega. "Questo è un Pride speciale, a 50 anni dai fatti di Stonewall che è stata la scintilla della rivoluzione del movimento, e a 25 anni dal primo grande Pride moderno e unitario a Roma. 'Nostra la storia, nostre le lotte'", afferma il portavoce del Roma Pride e presidente del Circolo Mario Mieli Sebastiano Secci.