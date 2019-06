Investe ragazzi dopo lite a Roma,2 gravi

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Al termine di una lite ha investito il gruppo di ragazzi 'rivali' nei pressi di un locale del quartiere Eur a Roma la scorsa notte. Quattro i feriti, di cui due trasportati in ospedale in codice rosso. L'investimento è avvenuto intorno alle 3.30 in viale di Val Fiorita.

L'automobilista è stato fermato poco dopo dalla polizia. Si tratta di un 23enne italiano e la sua posizione è al vaglio. In quelle ore, nella stessa zona, si è verificato un altro episodio violento: un ventenne egiziano è stato accoltellato al fianco dopo una lite davanti ad un altro locale. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso.