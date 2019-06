Di Maio, striscioni? Non vanno rimossi

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "Giusto per chiarire e senza alcuna polemica: non ho mai chiesto e non mi sarei mai sognato di chiedere la rimozione di uno striscione che, ironicamente e pacificamente, critica il governo. La libertà di pensiero vale sempre". Così Luigi Di Maio in un post su fb in cui rilancia l'immagine dello striscione della Uil.