Di Maio, fantasia nomina a Ue per Letta

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "Tutta la mia solidarietà, mai venuta meno, all'ex presidente del Consiglio Enrico Letta (e sapete a cosa mi riferisco...), ma nel ruolo di commissario Ue per l'Italia no, grazie". Lo scrive il vicepremier M5s Luigi Di Maio in un post in cui commenta quella che definisce una " curiosa e bizzarra fantasia" apparsa oggi su alcuni quotidiani. Per Di Maio "è bene mettere subito le cose in chiaro: se dobbiamo mandare qualcuno a rappresentare il nostro Paese, ci mandiamo una persona che l'Italia l'ha sempre difesa, una persona che abbia a cuore le nostre imprese, i diritti dei lavoratori, che abbia a cuore la sanità e gli investimenti. I vari Letta e con lui Renzi, Monti e Gentiloni -conclude- possono dormire sonni tranquilli. Nessuno li pensa, nemmeno gli italiani!".