Accordo tra Usa e Messico, dazi sospesi

(ANSA) - WASHINGTON, 8 GIU - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato su Twitter che gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con il Messico che sospende a tempo indefinito l'entrata in vigore dei dazi, prevista per lunedì, in cambio di "forti misure per fermare il flusso di migrazione attraverso il Messico e verso il nostro confine meridionale".

"Sono lieto di informare che gli Stati Uniti hanno firmato una accordo col Messico. Le tariffe che dovevano essere attuate dagli Usa lunedì contro il Messico sono quindi sospese a tempo indeterminato", scrive il presidente. "Il Messico, in cambio, ha concordato di prendere misure forti per fermare il flusso della migrazione attraverso il Messico e verso il nostro confine meridionale. Questo sarà fatto per ridurre grandemente, o eliminare, l'immigrazione illegale proveniente dal Messico e verso gli Stati Uniti", prosegue Trump, aggiungendo che "i dettagli saranno diffusi a breve dal dipartimento di Stato".