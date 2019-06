Trump:altro che Luna, Nasa pensi a Marte

(ANSA) - NEW YORK, 7 GIU - Altro che tornare sulla Luna. "Con tutti i soldi che stiamo spendendo", la Nasa dovrebbe pensare a "cose ben più grandi che stiamo facendo, incluso Marte". Donald Trump critica così su Twitter la decisione dell'agenzia spaziale di consentire a cittadini privati di volare alla Stazione Spaziale Internazionale e aprire un laboratorio in orbita per le attività commerciali così da finanziare il ritorno degli astronauti sulla Luna entro il 2024. Nel twitter scappa al presidente una frase ambigua. "Per tutti i soldi che spendiamo, la Nasa NON dovrebbe parlare di andare sulla Luna, lo abbiamo fatto 50 anni fa. Dovrebbero concentrarsi su cose più grandi, incluso Marte (di cui la Luna è parte), Difesa e Scienza". Probabilmente Trump voleva far riferimento al fatto che andare sulla Luna è parte del più ampio progetto di andare su Marte. Ma la sua formulazione del concetto ha scatenato la rete. "Ha annunciato al Paese e al mondo che la Luna fa parte di Marte, e se lo dice il presidente è vero", ironizza qualcuno.