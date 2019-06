Salvini,Conte nomini sostituto di Savona

(ANSA) - ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO), 7 GIU - Un ministro per le politiche Ue "sarebbe importante: non mi interessa di che colore, ma mentre sta nascendo la nuova Europa, la nuova Commissione, il nuovo Parlamento e la nuova Bce, avere scoperto il ministro delle Politiche comunitarie, perché il professor Savona è andato alla Consob, non mi sembra utile". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. "Quindi - ha aggiunto - chiederò al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile".