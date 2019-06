Rai1, Day time estate, i conduttori

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - I giochi sono fatti, la Rai1 di Teresa de Santis ha chiuso il cerchio sui palinsesti estivi, ponendo una scelta di campo un pò diversa rispetto alle passate stagioni, "basandosi - come più volte ribadito - sull'arricchimento dei generi". Dal 17 giugno (7:10 alle 10.30) a Unomattina Estate riconfermata Valentina Bisti, volto del Tg1, in coppia con la new entry Roberto Poletti. A seguire debutterà il nuovo daytime, "Tutto chiaro", un factual dedicato all'economia domestica, salute e benessere, una sorta di tutorial familiare. Alla conduzione Monica Marangoni. Subito dopo il Tg1 delle 13.30 spazio a "Io e te", un nuovo programma dei sentimenti condotto da Pierluigi Diaco. Al suo fianco troveremo l'attrice Sandra Milo, e la comica Valeria Graci. Alle 16.45 il pubblico di Rai1 seguirà la nuova edizione de "La Vita in diretta Estate" affidata a Lisa Marzoli, giornalista del Tg2 e l'attore Beppe Convertini