Permesso fine lavori per Sagrada Familia

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Dopo 137 anni dall'inizio dei lavori, la basilica della Sagrada Familia, opera perennemente incompiuta e il monumento più visitato di Barcellona, potrà essere ultimata. Il Comune della città catalana, dopo trattative durate per decenni, ha infatti concesso il permesso alla fondazione che gestisce la basilica, cominciata a costruire nel 1885 sul progetto dell'architetto Antoni Gaudi.

La fondazione dovrà sborsare 4,6 milioni di euro per ottenere il permesso. I lavori, finanziati dalle donazioni dei fedeli e dalle visite dei turisti, dovrebbero finire nel 2026 e costare 374 milioni di euro. L'edificio potrà arrivare a 172 metri, diventando il più alto della metropoli catalana. Secondo la società incaricata dei lavori, Gaudi aveva fatto richiesta del permesso nel 1885, ma non aveva mai ottenuto risposta.