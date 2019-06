Cozzi, riconosciuta associazione mafiosa

(ANSA) - GENOVA, 7 GIU - "L'importante è che sia stata affermata nel giudizio in contradditorio la sussistenza del reato di associazione mafiosa. E' stato affermato tra l'altro il reato di voto di scambio". Così il procuratore di Genova Francesco Cozzi ha commentato la sentenza al processo per le infiltrazioni della 'Ndrangheta a Lavagna. "Siamo più che contenti. Siamo soddisfatti per il lavoro compiuto e che ha trovato riscontro nella maggior parte delle condanne di oggi.

Ringrazio i colleghi Lari e Paolucci e la polizia" ha aggiunto Cozzi che era presente in aula al momento della lettura del dispositivo. Anche il pm Alberto Lari è soddisfatto: "Le contestazioni importanti hanno retto".