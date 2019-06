Casa Bianca, da lunedì dazi al Messico

(ANSA) - WASHINGTON, 7 GIU - "La nostra posizione non è cambiata. I dazi entreranno in vigore lunedì": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders commentando la minaccia di Donald Trump di dazi crescenti sull'export messicano finché il Paese confinante non fermerà il flusso di migranti centroamericani verso gli Usa. Quanto ai negoziati con il Messico, ha aggiunto, "sono stati fatti molti progressi, gli incontri sono andati bene ma per ora siamo ancora sulla strada delle tariffe da lunedì".