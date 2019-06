Brexit: niente processo contro Johnson

(ANSA) - LONDRA, 7 GIU - Niente processo contro Boris Johnson per le presunte bugie dette in campagna elettorale sulle fantomatiche risorse del dopo Brexit da 350 milioni di sterline a settimana da destinare alla sanità pubblica britannica. Lo ha deciso l'Alta Corte di Londra, accogliendo il ricorso dei suoi avvocati e annullando la decisione di una giudice di primo grado che aveva rinviato l'ex ministro e candidato leader Tory a un'udienza preliminare per presunto abuso della fiducia pubblica sulla base delle denuncia presentata da un attivista pro Remain.