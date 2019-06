Universiadi: fiaccola Napoli a Losanna

(ANSA) - LOSANNA (SVIZZERA), 6 GIU - Dopo la cerimonia di accensione a Torino, ha fatto tappa a Losanna, sede del Cio, la torcia dell'Universiade 2019 che si svolgerà dal 3 al 14 luglio a Napoli e in altre località della Campania. Alla cerimonia hanno preso parte, in qualità di tedofori, i campioni olimpici Patrizio Oliva e Davide Tizzano (la torcia è stata portata per un breve tratto anche dalla velista Fiona Testuz, dal pallavolista Reto Pfund, dal canoista Mike Kurt e dalla velocista Alja Del Ponte). Erano presenti anche il segretario generale della federazione internazionale sport universitario, Eric Saintrond, e Anna Paola Voto, dirigente dell'area istituzionale dell'Universiade Napoli 2019. Prossime tappe della torcia dell'Universiade sono Milano (10 giugno), Assisi (11 giugno), Città del Vaticano (12 giugno), Matera (18 giugno), Avellino (22 giugno), Benevento (24 giugno), Caserta (26 giugno), Salerno (29 giugno); il 'viaggio' si concluderà a Napoli il 2 luglio.