Salvini,segnalare giudici politicizzati

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "Proprio per rispetto nei confronti del 99 per cento dei giudici che lavorano obiettivamente, è doveroso segnalare quei pochissimi che utilizzano la toga per fare politica non applicando le leggi approvate dal Parlamento italiano". Lo dichiara in una nota Matteo Salvini, tornando sulle polemiche seguite alle sue parole.