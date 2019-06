Germania, ergastolo a infermiere killer

(ANSA) - BERLINO, 6 GIU - Il tribunale distrettuale di Oldenburg ha condannato l'ex infermiere Niels Hoegel all'ergastolo per 85 omicidi di pazienti, compiuti tra il 2000 ed il 2005 nelle cliniche Oldenburg e Delmenhorst.Il giudice Sebastian Buehrmann ha riconosciuto la "straordinaria gravità" dei fatti che ha permesso la comminazione della pena dell'ergastolo invece dei quindici anni considerati normalmente la pena massima. L'uomo, che ha 42 anni, era stato già condannato alla detenzione a vita per altri sei omicidi; quello appena conclusosi è il terzo processo a suo carico: è stato riconosciuto colpevole della più lunga serie di omicidi del secondo dopoguerra in Germania, di avere ammazzato quasi cento persone che erano affidate alle sue cure negli ospedali in cui aveva lavorato. Hoegel iniettava nei pazienti farmaci che ne causavano gravi scompensi e addirittura collassi cardiaci in modo che lui stesso potesse intervenire per rianimarli, così da poterne uscire come l'eroe della situazione.