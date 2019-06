A.Della Valle, Commisso porterà gioia

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - "Commisso ha grandi ambizioni, porterà nuova gioia alla citta' di Firenze". Lo ha detto Andrea Della Valle, presidente onorario uscente della Fiorentina, al termine del closing per la cessione del club viola. "In questi anni abbiamo vissuto tanti momenti belli - ha proseguito - Ricordo soprattutto la vittoria di Anfield. Per il resto, non e' il momento di fare polemica".